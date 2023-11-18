«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: видеообзор матча КХЛ
«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Казани 18 ноября. Гости победили со счетом 1:0.
Видео лучших моментов матча «Ак Барс» — «Салават Юлаев» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
Единственную шайбу на свой счет записал форвард «Салавата» Александер Хмелевский, вратарь уфимцев Александр Самонов оформил «сухарь».
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|18
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|32
|19
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|40
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|Автомобилист
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|16
|40
|6
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|32
|19
|13
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|СКА
|31
|18
|13
|36
|6
|ЦСКА
|31
|17
|14
|36
|7
|Северсталь
|31
|14
|17
|33
|8
|Динамо Мн
|30
|14
|16
|32
|9
|Сочи
|33
|13
|20
|28
|10
|Куньлунь РС
|36
|11
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|27
|11
|Витязь
|33
|11
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|26
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23.11
|18.11
|14:00
|
Спартак – Лада
|5 : 3
|18.11
|14:30
|
Металлург Мг – Барыс
|2 : 0
|18.11
|14:30
|
Трактор – Автомобилист
|4 : 2
|18.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Сибирь
|3 : 2 ОТ
|18.11
|17:00
|
Сочи – ЦСКА
|1 : 3
|18.11
|17:00
|
Северсталь – Витязь
|6 : 2
|18.11
|17:00
|
Локомотив – СКА
|1 : 2
|18.11
|17:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|0 : 1
|18.11
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|3 : 1
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