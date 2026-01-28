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28 января, 16:00

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Ак Барс», Telegram

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 28 января. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани, стартовое вбрасывние состоится в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «Ак Барс» — «Салават Юлаев» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 января, 19:00. Татнефть-Арена (Казань)
Ак Барс
Салават Юлаев

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В Казани трансляцию также проведет канал «ТНВ», а в Уфе — «БСТ».

Обе команды провели по 50 игр в регулярном чемпионате КХЛ, «Ак Барс» набрал 69 очков, «Салават Юлаев» — 52 очка. По ходу сезона-2025/26 команды встречались пять раз, четыре победы одержали казанцы, одну — уфимцы.

Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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