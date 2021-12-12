«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в «Зеленом дерби»
«Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Ак Барс» со счетом 4:2. Встреча прошла в Казани на «Татнефть Арене».
Победную шайбу забросил Николай Кулемин. Также отличились Сакари Маннинен (дубль) и Теему Хартикайнен.
У казанцев голы забили Дмитрий Воронков и Кирилл Петров.
«Салават Юлаев» поднялся на третье место в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» опустился на четвертое.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Голы: Маннинен — 18 (бол., Тихонов), 9:59 — 0:1. Воронков — 7 (Линдхольм), 17:54 — 1:1. Хартикайнен — 11 (бол., Ларсен, Гранлунд), 31:33 — 1:2. Кулемин — 13 (Кадейкин, Хафизуллин), 34:45 — 1:3. Петров — 9 (бол., Кагарлицкий, Кэмпфер), 39:53 — 2:3. Маннинен — 19 (мен., п.в., Коледов), 59:49 — 2:4.
Вратари: Билялов (58:44 — 59:49) — Метсола.
Штраф: 12 — 35.
Броски: 35 (16+10+9) — 20 (5+7+8).
Судьи: Кулаков, Оленин.
12 декабря. Казань. Татнефть-Арена. 6223 зрителя.
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