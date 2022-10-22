«Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в гостевом матче КХЛ
«Ак Барс» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил «Салавату Юлаеву» (2:3).
Победу уфимцам принесла шайба 20-летнего защитника Шакира Мухамадуллина.
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев прервал 8-матчевую серию без голов.
Таким образом, команды обменялись гостевыми победами в «Зеленом дерби» — в первой встрече сезона в Уфе всухую выиграли казанцы (3:0).
«Салават» одержал четвертую победу подряд.
«Ак Барс» потерпел седьмое поражение в восьми последних встречах.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Санников — 2 (Картаев, Панин), 11:38 — 0:1. Хмелевский — 9 (Кулемин), 19:02 — 0:2. Сафонов — 6 (Войнов), 26:25 — 1:2. Мухамадуллин — 3 (бол., Мерфи, Хмелевский), 32:27 — 1:3. Шипачев — 4 (бол., Кагарлицкий, Галиев), 42:39 — 2:3.
Вратари: Мифтахов (Билялов, 40:00, 58:39) — Ежов.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 32 (6+17+9) — 22 (12+5+5).
Судьи: Наумов, Фатеев.
22 октября. Казань. Татнефть-Арена.
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