«Ак Барс» вырвал победу у «Салавата Юлаева» и повел в серии 2-0

«Ак Барс» одержал вторую победу над «Салаватом Юлаевым» в полуфинале Восточной конференции — 2:1. Победный бросок — на счету Станислава Галиева в овертайме.

Первую встречу казанцы также выиграли (4:1). Третий и четвертый матч состоятся 21 и 23 марта в Уфе.

КХЛ

1/2 финала конференций

Второй матч

«Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хохряков — 2, 15:23 — 0:1. Доус — 3 (Тихонов), 29:23 — 1:1. Галиев — 2 (Галимов, Юдин), 62:19 — 2:1.

Вратари: Билялов — Метсола.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (7+9+9+2) — 25 (8+13+4+0).

Судьи: Белов, Одиньш.

19 марта. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

Счет в серии: 2-0