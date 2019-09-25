«Ак Барс» разгромил «Трактор», забросив 6 шайб
«Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ разгромно уступил «Ак Барсу» — 0:6. В первом периоде казанцы забили 4 гола менее чем за 7 минут. Отличились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Кирилл Петров и Вячеслав Основин. Впоследствии забили Андрей Педан и Данис Зарипов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)
Голы: Кормье — 4 (Юдин, Азеведо), 4:42 — 0:1. Глухов — 1 (Хенкель), 6:35 — 0:2. Петров — 4 (Викстранд, Фрэттин), 6:51 — 0:3. Основин — 2 (Журавлев, Фрэттин), 10:36 — 0:4. Педан — 1, 25:06 — 0:5. Зарипов — 2 (Галиев, Ткачев), 29:22 — 0:6.
Вратари: Федотов (Демченко, 6:35, Федотов, 29:22) — Рейдеборн.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 31 (5+9+17) — 35 (13+11+11).
Судьи: Оленин, Соин.
25 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.
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