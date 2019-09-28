«Ак Барс» разгромил «Куньлунь»

«Ак Барс» одержал разгромную победу над «Куньлунем» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:0. Казанский клуб занимает третье место в Восточной конференции, китайский клуб идет десятым.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Голы: Основин — 3 (Фрэттин, Э. Галимов), 18:44 — 1:0. Педан — 2 (Кормье, Фрэттин), 25:39 — 2:0. Фрэттин — 2 (бол., Яруллин, Зарипов), 46:48 — 3:0. Зарипов — 3 (Ар. Галимов), 55:54 — 4:0. Валеев — 1 (Воронков, Зарипов), 59:53 — 5:0.

Нереализованный буллит: Вонг (Куньлунь), 32:17 (Мимо).

Вратари: Билялов — Смит.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (11+9+15) — 18 (8+4+6).

Судьи: Рогачев, Хрибик.

28 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

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