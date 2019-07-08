"Ак Барс" расторг контракт с Поповым

Андрей Попов покидает "Ак Барс" ⚡️

"Ак Барс" расторг контракт с нападающим. Андрей провёл в составе нашей команды три сезона, проведя 138 матчей и набрав 31 (19+12) очко при показателе полезности +12

Мы благодарим Андрея за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/zuJh3rXHnm