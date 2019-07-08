"Ак Барс" расторг контракт с Поповым

"Ак Барс" объявил о расторжении контракта с 30-летним нападающим Андреем Поповым.
Форвард провел в составе казанской команды 3 сезона, сыграл 138 матчей и набралв 31 (19+12) очко при показателе полезности +12.
– "Ак Барс" благодарит Андрея за игру и вклад в завоевание третьего Кубка Гагарина, желает удачи в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Андрей Попов покидает "Ак Барс" ⚡️– ХК Ак Барс (@hcakbars) 8 июля 2019 г.
"Ак Барс" расторг контракт с нападающим. Андрей провёл в составе нашей команды три сезона, проведя 138 матчей и набрав 31 (19+12) очко при показателе полезности +12
Мы благодарим Андрея за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/zuJh3rXHnm
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