17:20 | Хоккей — КХЛ

"Ак Барс" расторг контракт с Поповым

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"Ак Барс" объявил о расторжении контракта с 30-летним нападающим Андреем Поповым.

Форвард провел в составе казанской команды 3 сезона, сыграл 138 матчей и набралв 31 (19+12) очко при показателе полезности +12.

– "Ак Барс" благодарит Андрея за игру и вклад в завоевание третьего Кубка Гагарина, желает удачи в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

 

Дополнительная информация

https://www.ak-bars.ru/news/17293.html

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