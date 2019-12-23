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«Ак Барс» рассматривает возможность сыграть в Кубке Шпенглера

13:46
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«Ак Барс» не исключает участия в Кубке Шпенглера в ближайшие годы, сообщил коммерческий директор клуба Мансур Усманов.

— Мы рассматриваем, изучаем все вопросы и предложения [по участию в Кубке Шпенглера], — цитирует Усманова ТАСС. — Возможно, в ближайшие годы будет интересно.

Кубок Шпенглера проводится ежегодно в Швейцарии с 1923 года, за исключением 1939, 1940, 1949 и 1956 годов. В 2019 году на турнире выступит «Салават Юлаев».

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7403913

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