«Ак Барс» рассматривает возможность сыграть в Кубке Шпенглера

«Ак Барс» не исключает участия в Кубке Шпенглера в ближайшие годы, сообщил коммерческий директор клуба Мансур Усманов.

— Мы рассматриваем, изучаем все вопросы и предложения [по участию в Кубке Шпенглера], — цитирует Усманова ТАСС. — Возможно, в ближайшие годы будет интересно.

Кубок Шпенглера проводится ежегодно в Швейцарии с 1923 года, за исключением 1939, 1940, 1949 и 1956 годов. В 2019 году на турнире выступит «Салават Юлаев».