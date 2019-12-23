«Ак Барс» рассматривает возможность сыграть с «Салаватом» на футбольном стадионе

В будущем матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» может пройти на футбольном стадионе, заявил исполнительный директор казанского клуба Мансур Усманов.

— Рассматриваем вопросы сыграть на футбольном стадионе, — цитирует Усманова ТАСС. — Но задачи обязательно провести на футбольном стадионе не стоит, важно провести матч интересно. Мы хотим, чтобы это было удобно для болельщиков. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе и «Казань-Арену».

Сегодня «Салават Юлаев» и «Ак Барс» проведут матч в швейцарском Давосе.

— Мы рады представлять КХЛ, это большое доверие постараемся его оправдать, — отметил Усманов. — Арена нам понравилась, думаю, что зрителей будет много, здесь хоккей любят, я ее думаю, что наши команды не знают. Из Казани приедет примерно 80-100 болельщиков, нам такой опыт поможет, посмотрим, как все организовано здесь, как болеют.

Матч начнется в 21.30 по московскому времени.