«Ак Барс» рассчитывает вернуть Кэмпфера в межсезонье и претендует на Воробьева

Как стало известно «СЭ», «Ак Барс» рассчитывает в межсезонье вернуть защитника Стивена Кэмпфера, который покинул клуб по окончании прошлого сезона.

Также казанский клуб входит в число претендентов на защитника Кирилла Воробьева, который 1 мая становится неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата КХЛ 34-летний Кэмпфер провел за «Ак Барс» 46 матчей и набрал 30 (11+19) очков.

На счету 28-летнего Воробьева в этом сезоне КХЛ 63 игры за «Нефтехимик», в которых он набрал 12 (4+8) очков.