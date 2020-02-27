«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту»

«Ак Барс» дома уступил «Автомобилисту» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

В составе «Автомобилиста» отличились нападающие Джефф Плэтт и Найджел Доус и защитник Ефим Гуркин.

«Ак Барс» с 93 очками лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» — 4-я строчка и 78 баллов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Плэтт — 12 (мен.), 5:50 — 0:1. Доус — 20 (бол., Секстон, Мэйсек), 20:34 — 0:2. Гуркин — 3 (бол., Доус, Холланд), 58:54 — 0:3.

Вратари: Рейдеборн (58:17 — 58:36) — Коварж.

Штраф: 20 — 14.

Броски: 43 (9+21+13) — 23 (7+10+6).

Судьи: Бирин, Оленин.

27 февраля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».