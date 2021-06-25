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«Ак Барс» продлил контракты с Воронковым и Галимовым

17:40
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«Ак Барс» объявил о продлении контрактов с нападающими Дмитрием Воронковым и Артемом Галимовым.

20-летний Воронков заключил соглашение до конца апреля 2023 года, 21-летний Галимов — до конца сезона-2023/24.

Воронков выступает за «Ак Барс» с 2018 года, Галимов — с 2019. В сезоне-2020/21 казанцы дошли до финала Восточной конференции в плей-офф КХЛ, где уступили будущему победителю турнира, «Авангарду» (счет в серии — 3-4).

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/20812

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Иван Торопцев все материалы автора
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