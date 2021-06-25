«Ак Барс» продлил контракты с Воронковым и Галимовым

«Ак Барс» объявил о продлении контрактов с нападающими Дмитрием Воронковым и Артемом Галимовым.

20-летний Воронков заключил соглашение до конца апреля 2023 года, 21-летний Галимов — до конца сезона-2023/24.

Новые контракты! Артём Галимов подписался до 30 апреля 2024 года, Дмитрий Воронков заключил соглашение на новых условиях с прежним сроком действия до конца сезона 22/23 ? https://t.co/ZjLrrjj8FT pic.twitter.com/DKh2fT6Osl — ХК Ак Барс (@hcakbars) June 25, 2021

Воронков выступает за «Ак Барс» с 2018 года, Галимов — с 2019. В сезоне-2020/21 казанцы дошли до финала Восточной конференции в плей-офф КХЛ, где уступили будущему победителю турнира, «Авангарду» (счет в серии — 3-4).