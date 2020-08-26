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«Ак Барс» продлил контракты с Петровым, Лукояновым и Глуховым

14:50
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Нападающие Кирилл Петров, Артем Лукоянов и Михаил Глухов подписали новые соглашения с «Ак Барсом» до конца сезона 2021/22, сообщает пресс-служба клуба из Казани.

30-летний Петров провел за «Ак Барс» 394 матча в Суперлиге и КХЛ, набрал 157 (77+80) очков и имеет суммарный показатель полезности «+47».

31-летний Лукоянов выступает за «Ак Барс» с ноября 2011-го, провел за казанцев 532 матча в КХЛ и набрал 148 (63+85) очков при показателе полезности «+72».

32-летний Глухов перешел в «Ак Барс» в ноябре 2014 года. За это время форвард отыграл 312 матчей и набрал 75 (33+42) очков при показателе полезности «+13».

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19462.html

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