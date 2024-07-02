«Ак Барс» продлил контракт с защитником Князевым

«Ак Барс» продлил контракт с защитником Артемием Князевым, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

Новое соглашение с 23-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26.

Князев является воспитанником «Ак Барса». Он вернулся в казанскую команду в 2023 году и с того момента провел в КХЛ 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

В 2019 году защитник был выбран на драфте НХЛ под общим 48-м номером клубом «Сан-Хосе».