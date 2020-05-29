«Ак Барс» продлил контракт с Воронковым на 3 года
19:30
«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Дмитрием Воронковым, сообщает пресс-служба казанской команды.
Новое соглашение с 19-летним хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2023 года. В сезоне-2019/20 Воронков набрал 14 (6+8) очков в 38 матчах за «Ак Барс».
Хорошие новости! Дмитрий Воронков подписал новый контракт с «Ак Барсом» на три года ? pic.twitter.com/7uLu7YpUoM— ХК Ак Барс (@hcakbars) May 29, 2020
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