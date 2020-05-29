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«Ак Барс» продлил контракт с Воронковым на 3 года

19:30

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Дмитрием Воронковым, сообщает пресс-служба казанской команды.

Новое соглашение с 19-летним хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2023 года. В сезоне-2019/20 Воронков набрал 14 (6+8) очков в 38 матчах за «Ак Барс».

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