«Ак Барс» продлил контракт с Петровым
16:55
Нападающий Кирилл Петров продлил контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанцев. Новое соглашение с 30-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.
В сезоне-2019/20 Петров провел 56 матчей за «Ак Барс» и набрал 32 (13+19) очка при показателе полезности «+19».
Петров с нами! Нападающий подписал новый контракт с «Ак Барсом» на один год ? pic.twitter.com/JwfZMS4nKu— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 29, 2020
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