«Ак Барс» продлил контракт с Петровым

Нападающий Кирилл Петров продлил контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанцев. Новое соглашение с 30-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.

В сезоне-2019/20 Петров провел 56 матчей за «Ак Барс» и набрал 32 (13+19) очка при показателе полезности «+19».