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«Ак Барс» продлил контракт с Петровым

16:55
Кирилл Петров. Фото ХК «Ак Барс»
Кирилл Петров. Фото ХК «Ак Барс»
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Нападающий Кирилл Петров продлил контракт с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанцев. Новое соглашение с 30-летним российским хоккеистом рассчитано на один год.

В сезоне-2019/20 Петров провел 56 матчей за «Ак Барс» и набрал 32 (13+19) очка при показателе полезности «+19».

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19208.html

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