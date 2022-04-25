«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Лукояновым

«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Артемом Лукояновым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на два года.

В регулярном чемпионате КХЛ-2021/22 33-летний форвард провел в составе казанской команды 45 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.

В плей-офф хоккеист сыграл четыре матча и отдал одну голевую передачу. «Ак Барс» покинул турнир на стадии 1/4 финала Восточной конфренции, уступив «Авангарду» (2-4 в серии).

Лукоянов выступает за «Ак Барс» с сезона 2011/12. За это время он сыграл в КХЛ 642 матча и набрал 177 (75+102) очков при показателе полезности «+85».