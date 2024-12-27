«Ак Барс» продлил контракт с Лучевниковым до 2026 года

«Ак Барс» переподписал контракт с защитником Константином Лучевниковым, сообщает пресс-служба КХЛ.

Новое соглашение с 29-летним игроком рассчитано до 31 мая 2026 года.

Лучевников выступает за «Ак Барс» с 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету три результативные передачи в 21 матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» с 48 очками после 36 игр располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.