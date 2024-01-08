«Ак Барс» продлил контракт с форвардом Дыняком на два года

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил о продлении контракта с нападающим Никитой Дыняком.

«Диалог ведется со всеми. На два года продлили контракт с Никитой Дыняком. Идет общение с тем же Лукояновым и Биляловым. Все стороны должны прийти к общему знаменателю», — цитирует Валиуллина пресс-служба казанцев.

26-летний Дыняк в этом сезоне провел 39 матчей в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ и набрал 9 (3+6) очков.