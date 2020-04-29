«Ак Барс» продлил контракт с 39-летним Зариповым

Нападающий Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом», информирует пресс-служба казанцев. Новое соглашение с 39-летним российским хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2020/21.

В прошлом сезоне Зарипов провел 52 матча за «Ак Барс» и набрал 27 (13+14) очков при показателе полезности «+2».

Зарипов — единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды форвард выигрывал трофей в составе казанцев.