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«Ак Барс» продлил контракт с 39-летним Зариповым

19:05
Данис Зарипов. Фото ХК «Ак Барс»
Данис Зарипов. Фото ХК «Ак Барс»
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Нападающий Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом», информирует пресс-служба казанцев. Новое соглашение с 39-летним российским хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2020/21.

В прошлом сезоне Зарипов провел 52 матча за «Ак Барс» и набрал 27 (13+14) очков при показателе полезности «+2».

Зарипов — единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды форвард выигрывал трофей в составе казанцев.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19209.html

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