«Ак Барс» продлил контракт с 39-летним Зариповым
19:05
Нападающий Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом», информирует пресс-служба казанцев. Новое соглашение с 39-летним российским хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2020/21.
В прошлом сезоне Зарипов провел 52 матча за «Ак Барс» и набрал 27 (13+14) очков при показателе полезности «+2».
Зарипов — единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды форвард выигрывал трофей в составе казанцев.
Новые приключения Капитана Татарстана! Данис Зарипов подписал контракт с «Ак Барсом» на один год ? pic.twitter.com/telke0mMuh— ХК Ак Барс (@hcakbars) April 29, 2020
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