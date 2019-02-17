"Ак Барс" принял участие в благотворительном матче для детей-инвалидов

Хоккеисты казанского "Ак Барса" провели благотворительный матч "Хоккей - каждому" для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщает "Бизнес Online".

Альберт Яруллин, Владимир Ткачев, Михаил Глухов, Данис Зарипов и Александр Свитов приняли участие в благотворительной игре с игроками Ночной хоккейной лиги. Они вышли на лед вместе с детьми, страдающими от болезней опорно-двигательного аппарата. Игра между командами "Красная молния" и "Зеленая стрела" завершилась со счетом 3:3, а по ее окончанию клуб вручил фонду "День добрых дел" сертификат на 150 тысяч рублей.

- Думаю, это отличная идея.Надеюсь, всем всё понравилось, - сказал капитан казанской команды Александр Свитов. - Маленьким ребятам точно всё понравилось. Для них это особенное мероприятие, а для нас было несложно прийти и поддержать их.