"Ак Барс" принял участие в благотворительном матче для детей-инвалидов

Хоккеисты казанского "Ак Барса" провели благотворительный матч "Хоккей - каждому" для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, сообщает "Бизнес Online".
Альберт Яруллин, Владимир Ткачев, Михаил Глухов, Данис Зарипов и Александр Свитов приняли участие в благотворительной игре с игроками Ночной хоккейной лиги. Они вышли на лед вместе с детьми, страдающими от болезней опорно-двигательного аппарата. Игра между командами "Красная молния" и "Зеленая стрела" завершилась со счетом 3:3, а по ее окончанию клуб вручил фонду "День добрых дел" сертификат на 150 тысяч рублей.
- Думаю, это отличная идея.Надеюсь, всем всё понравилось, - сказал капитан казанской команды Александр Свитов. - Маленьким ребятам точно всё понравилось. Для них это особенное мероприятие, а для нас было несложно прийти и поддержать их.
Игроки "Ак Барса" сегодня в необычной роли.– Спорт БО (@Sport_BO) 17 февраля 2019 г.
Они штурманы у ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата😍
Детишки впервые в жизни вышли на лёд и сыграли в хоккей🙏 pic.twitter.com/58NNjWONii