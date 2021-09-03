«Ак Барс» представил ретро-форму на сезон-2021/22.

Форма выполнена в белом и черном цветах. Команда будет выступать в этом комплекте в выходные и праздничные дни.

Пресс-служба отмечает, что свитер сделан из переработанного пластика.

В первом матче нового сезона КХЛ «Ак Барс» победил «Йокерит» со счетом 3:0.