«Ак Барс» представил форму, вдохновленную татарской культурой
Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала эксклюзивную форму, которая вдохновлена татарской культурой.
Казанцы 15 марта дома сыграют в новой форме «Камзул» против «Витязя». В презентации поучаствовал защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.
Эксклюзивная форма «Ак Барса».
Фото «Ак Барс»
«Камзул — это название татарской жилетки, важной части национального костюма, в стиле которой выполнен весь дизайн игрового свитера«, — говорится в сообщении клуба.
Источник: ХК «Ак Барс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|40
|30
|10
|64
|2
|Ак Барс
|41
|27
|14
|56
|3
|Авангард
|39
|26
|13
|55
|4
|Автомобилист
|40
|23
|17
|49
|5
|Нефтехимик
|42
|20
|22
|43
|6
|Трактор
|41
|17
|24
|40
|7
|Амур
|42
|16
|26
|39
|8
|Салават Юлаев
|41
|17
|24
|38
|9
|Барыс
|42
|15
|27
|36
|10
|Сибирь
|41
|16
|25
|36
|11
|Адмирал
|39
|13
|26
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|42
|27
|15
|57
|2
|Динамо Мн
|39
|26
|13
|57
|3
|Локомотив
|42
|26
|16
|56
|4
|Динамо М
|41
|25
|16
|52
|5
|Торпедо НН
|40
|23
|17
|50
|6
|ЦСКА
|42
|20
|22
|47
|7
|СКА
|39
|21
|18
|47
|8
|Спартак
|40
|20
|20
|45
|9
|Шанхай Дрэгонс
|40
|15
|25
|39
|10
|Сочи
|38
|12
|26
|30
|11
|Лада
|41
|11
|30
|26
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|10:00
|Адмирал – Амур
|3 : 2
|3.01
|17:00
|Сочи – Нефтехимик
|2 : 1
|3.01
|17:00
|Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг
|3 : 7
|3.01
|17:00
|Северсталь – Лада
|4 : 2
