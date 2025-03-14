Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

14 марта 2025, 17:21

«Ак Барс» представил форму, вдохновленную татарской культурой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эксклюзивная форма «Ак Барса».
Фото «Ак Барс»
Эксклюзивная форма «Ак Барса».
Фото «Ак Барс»
1/2

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала эксклюзивную форму, которая вдохновлена татарской культурой.

Казанцы 15 марта дома сыграют в новой форме «Камзул» против «Витязя». В презентации поучаствовал защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.

Эксклюзивная форма «Ак Барса».
Фото «Ак Барс»

«Камзул — это название татарской жилетки, важной части национального костюма, в стиле которой выполнен весь дизайн игрового свитера«, — говорится в сообщении клуба.

Источник: ХК «Ак Барс»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Романова оставят, Барко требует денег, спортдир Кахигао поставил на паузу все трансферы. Что происходит в «Спартаке»
Решающие выборы в США и Венгрии пройдут в 2026 году. Что нужно знать
Панарин оформил дубль и передачу в «Зимней классике» НХЛ
«Металлург» выставил Евгений Кузнецова на драфт отказов
СМИ сообщили о возможном источнике ЦРУ в правительстве Венесуэлы
Трамп не исключил новую волну ударов по Венесуэле
Популярное видео
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Динамо» при Козлове и победная серия «Авангарда»
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • rashton22

    Очень хорошо! Молодцы, удачи

    14.03.2025

  • Andrey Sakharov

    Заздравин, так это форму вдохновляли что ли? Или создатели вдохновлялись? Чувствуешь разницу, двоечник?

    14.03.2025

    • СКА — Сочи: онлайн-трансляция матча КХЛ

    «Трактор» прервал 12-матчевую победную серию «Авангарда»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 40 30 10 64
    2 Ак Барс 41 27 14 56
    3 Авангард 39 26 13 55
    4 Автомобилист 40 23 17 49
    5 Нефтехимик 42 20 22 43
    6 Трактор 41 17 24 40
    7 Амур 42 16 26 39
    8 Салават Юлаев 41 17 24 38
    9 Барыс 42 15 27 36
    10 Сибирь 41 16 25 36
    11 Адмирал 39 13 26 33
    Западная конференция И В П О
    1 Северсталь 42 27 15 57
    2 Динамо Мн 39 26 13 57
    3 Локомотив 42 26 16 56
    4 Динамо М 41 25 16 52
    5 Торпедо НН 40 23 17 50
    6 ЦСКА 42 20 22 47
    7 СКА 39 21 18 47
    8 Спартак 40 20 20 45
    9 Шанхай Дрэгонс 40 15 25 39
    10 Сочи 38 12 26 30
    11 Лада 41 11 30 26
    Результаты / календарь
    21.12
    22.12
    23.12
    24.12
    25.12
    26.12
    27.12
    28.12
    29.12
    30.12
    3.01
    4.01
    5.01
    6.01
    7.01
    8.01
    3.01 10:00 Адмирал – Амур 3 : 2
    3.01 17:00 Сочи – Нефтехимик 2 : 1
    3.01 17:00 Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг 3 : 7
    3.01 17:00 Северсталь – Лада 4 : 2
    Все результаты / календарь

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости