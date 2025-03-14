«Ак Барс» представил форму, вдохновленную татарской культурой

Пресс-служба «Ак Барса» опубликовала эксклюзивную форму, которая вдохновлена татарской культурой.

Казанцы 15 марта дома сыграют в новой форме «Камзул» против «Витязя». В презентации поучаствовал защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин.

Эксклюзивная форма «Ак Барса». Фото «Ак Барс»

«Камзул — это название татарской жилетки, важной части национального костюма, в стиле которой выполнен весь дизайн игрового свитера«, — говорится в сообщении клуба.