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«Ак Барс» поздравил игроков молодежной сборной России после МЧМ-2020

17:23
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«Ак Барс» поздравил игроков молодежной сборной России Амира Мифтахова, Дмитрия Воронкова и Даниила Журавлева с серебряными медалями чемпионата мира.

В финале МЧМ-2020 российская команда проиграла Канаде со счетом 3:4.

— Еще раз поздравляем серебряных призеров МЧМ! Амир, Дима и крейзи Даниил — красавцы, — отмечается в сообщении.

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