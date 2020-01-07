«Ак Барс» поздравил игроков молодежной сборной России после МЧМ-2020
17:23
«Ак Барс» поздравил игроков молодежной сборной России Амира Мифтахова, Дмитрия Воронкова и Даниила Журавлева с серебряными медалями чемпионата мира.
В финале МЧМ-2020 российская команда проиграла Канаде со счетом 3:4.
— Еще раз поздравляем серебряных призеров МЧМ! Амир, Дима и крейзи Даниил — красавцы, — отмечается в сообщении.
Ещё раз поздравляем серебряных призёров МЧМ! Амир, Дима и крейзи Даниил — красавцы! ? pic.twitter.com/N0sEfAwFHb— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 7, 2020
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