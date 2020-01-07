«Ак Барс» поздравил игроков молодежной сборной России после МЧМ-2020

«Ак Барс» поздравил игроков молодежной сборной России Амира Мифтахова, Дмитрия Воронкова и Даниила Журавлева с серебряными медалями чемпионата мира.

В финале МЧМ-2020 российская команда проиграла Канаде со счетом 3:4.

— Еще раз поздравляем серебряных призеров МЧМ! Амир, Дима и крейзи Даниил — красавцы, — отмечается в сообщении.