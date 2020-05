«Ак Барс» поздравил болельщиков с Днем «Звездных войн». Кадром из «Стартрека»

«Ак Барс» в официальном Twitter поздравил болельщиков с Днем «Звездных войн». При этом казанский клуб вместо кадров «Звездных войн» в шутку выложил изображение другой популярной космофраншизы — «Стар Трека», добавив одному из персонажей голову Даниса Зарипова.

Поздравляем подписчиков с Днём «Звёздных войн»)))))))))))))))))))))))))



(извините) pic.twitter.com/pUxFSybduy — ХК Ак Барс (@hcakbars) May 4, 2020

На шутку «Ак Барса» откликнулся «Авангард», выложивший фото из сериала «Теория Большого взрыва» с одним из актеров сериала «Стар Трек» Уиллом Уитоном.

4 мая фанаты традиционно отмечают праздник, посвященный культовой космической саге, поскольку английское название дня «may the fourth» созвучно с «may the Force», началом фразу «may the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила»).