"Ак Барс" поздравил Билялетдинова с 64-летием

Официальный сайт "Ак Барса" поздравил главного тренера команды Зинэтулу Билялетдинова с 64-летием.

– Мы от всей души поздравляем Зинэтулу Хайдяровича, желаем ему крепкого здоровья, благополучия, радости и много новых хоккейных побед! С днем рождения! – написано в заявлении "Ак Барса".

В прошлом сезоне "Ак Барс" под руководством Билялетдинова выиграл Кубок Гагарина. В сезоне-2018/2019 казанцы уступили в серии первого раунда турнира "Авангарду" (счет 0-4) и вылетели с розыгрыша трофея.

Российский специалист возглавляет "Ак Барс" с 2014 года. Является пятикратным чемпионов России и трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Тренировал сборную России с 2011 по 2014 и завоевывал с командой золотые медали чемпионата мира в 2012-м году.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей