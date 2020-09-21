«Ак Барс» потроллил «Авангард» перед очным матчем

Пресс-служба «Ак Барса» накануне матча КХЛ против «Авангарда» в форме мультфильма напомнила, что у соперника нет ни одной победы в Кубке Гагарина.

Изначально барс с птичкой просто рассказывают сказку детям, упоминая, что во вторник состоится матч. Затем барс предложил научить детей считать, и дошел до трех (три чемпионства «Ак Барса» в КХЛ). Птичка же смогла сказать лишь «ноль», ведь омский клуб ни разу не выигрывал Кубок Гагарина.

Матч «Ак Барс» — «Авангард» пройдет во вторник. Начало — в 19.00 (мск).