«Ак Барс» поселил болельщиков команды в пятизвездочный отель

По информации «СЭ», «Ак Барс» взял на выезд в Уфу около 150 фанатов (четыре автобуса) и поселил их в пятизвездочном отеле Crowne Plaza.

В течение трех дней болельщики могут бесплатно посещать сауну и тренажерный зал.

В отеле изначально должна была жить команда, но в итоге был выбран другой отель. За отказ от брони клубу грозил штраф, так что дешевле было поселить туда болельщиков.