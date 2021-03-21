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«Ак Барс» поселил болельщиков команды в пятизвездочный отель

22:54
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По информации «СЭ», «Ак Барс» взял на выезд в Уфу около 150 фанатов (четыре автобуса) и поселил их в пятизвездочном отеле Crowne Plaza.

В течение трех дней болельщики могут бесплатно посещать сауну и тренажерный зал.

В отеле изначально должна была жить команда, но в итоге был выбран другой отель. За отказ от брони клубу грозил штраф, так что дешевле было поселить туда болельщиков.

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