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«Ак Барс» попрощался с «Салаватом» сценой из «Властелина колец»

19:40
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В Twitter «Ак Барса» опубликовано новое сообщение, где клуб попрощался с «Салаватом Юлаевым». К нему прикреплено видео со сценой из фильма «Властелин колец».

«Прощаемся с «Салаватом» и красиво уплываем в финал Востока», — говорится в сообщении.

Казанский клуб одержал победу со счетом 3:2, выиграл серию (4-0) и вышел в финал Восточной конференции.

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