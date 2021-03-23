«Ак Барс» попрощался с «Салаватом» сценой из «Властелина колец»
19:40
В Twitter «Ак Барса» опубликовано новое сообщение, где клуб попрощался с «Салаватом Юлаевым». К нему прикреплено видео со сценой из фильма «Властелин колец».
Прощаемся с «Салаватом» и красиво уплываем в финал Востока pic.twitter.com/hqc5wLeKFk— ХК Ак Барс (@hcakbars) March 23, 2021
«Прощаемся с «Салаватом» и красиво уплываем в финал Востока», — говорится в сообщении.
Казанский клуб одержал победу со счетом 3:2, выиграл серию (4-0) и вышел в финал Восточной конференции.
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