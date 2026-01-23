«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Лямкиным до 2029 года

«Ак Барс» объявил о подписании контракта с защитником Никитой Лямкиным. Новое соглашение действует до конца сезоне-2028/29.

«Когда «Ак Барс» предлагает контракт на три года, долго не думаешь. Казань для меня стала домом, я провел здесь девять сезонов, выиграл Кубок Гагарина и давно понял, что хочу провести здесь всю карьеру. Очень рад и благодарен клубу и болельщикам за доверие, которое теперь должен оправдать», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

29-летний Лямкин в сезоне-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ провел 41 матч и набрал 25 (3+22) очков.