«Ак Барс» подписал новый контракт с нападающим Кателевским

«Ак Барс» переподписал контракт с нападающим Дмитрием Кателевским, сообщает пресс-служба КХЛ.

Новое двусторонее соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

21-летний хоккеист выступает за казанскую команду с сезона-2020/21. Всего он отыграл за «Ак Барс» 137 матчей, в которых набрал 26 (11+15) очков. В этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ в его активе 3 шайбы и 3 результативные передачи в 36 матчах.