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«Ак Барс» подписал новый контракт с голкипером Арефьевым

Анастасия Пилипенко

«Ак Барс» продлил контракт с голкипером Максимом Арефьевым, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с вратарем рассчитано до 31 мая 2029 года.

В нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ 22-летний голкипер одержал 4 победы в 8 матчах, отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,14. В одной встрече Арефьеву удалось оставить свои ворота сухими.

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ХК Ак Барс
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