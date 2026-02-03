«Ак Барс» подписал новый контракт с голкипером Арефьевым

«Ак Барс» продлил контракт с голкипером Максимом Арефьевым, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с вратарем рассчитано до 31 мая 2029 года.

В нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ 22-летний голкипер одержал 4 победы в 8 матчах, отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,14. В одной встрече Арефьеву удалось оставить свои ворота сухими.