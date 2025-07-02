«Ак Барс» подписал контракты с канадцами Калинюком и Биро на год

Защитник Уайатт Калинюк и нападающий Брэндон Бирон подписали контракты с «Ак Барсом», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашения с канадцами рассчитаны до конца сезона-2025/26.

Прошедший сезон 28-летний Калинюк выступал в Финляндии за «Пеликанс» и набрал 36 (7+29) очков в 66 матчах. 27-летний Биро в прошлом сезоне играл в фарм-клубе «Сиэтла» в АХЛ. На его счету 61 матч и 36 (7+29) набранных очков.