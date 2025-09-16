«Ак Барс» подписал контракт с Алистровым на два года

Нападающий Владимир Алистров подписал контракт с «Ак Барсом».

Соглашение 24-летнего форварда с казанским клубом рассчитано на два года.

Последние два сезона белорус провел в СКА. В сезоне-2024/25 на его счету 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 18 (3+15) очков. За 5 игр плей-офф он отметился 1 результативной передачей.