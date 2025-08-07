«Ак Барс» подписал экс-вратаря «Авангарда» Бердина

Вратарь Михаил Бердин стал игроком «Ак Барса», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Контракт с 27-летним голкипером рассчитан на один год.

«Мы не сразу решили вопрос по вратарям, потому что рассматривали разные варианты. В этой линии нам нужен был и опыт выступления в лиге, и конкуренция, поэтому остановились на Михаиле Бердине. Парень с профессиональным отношением к делу и уже большим опытом — и в КХЛ, и в Северной Америке», — заявил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

В прошлом сезоне Бердин выступал за «Авангард». Он провел за омичей 11 матчей, в которых одержал 7 побед при 92,9 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 1,87. Ранее вратарь также играл за «Сочи» и СКА. Всего в КХЛ на его счету 94 матча.