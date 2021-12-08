«Ак Барс» подписал бывшего защитника «Тампы» и «Колорадо» Барберио

«Ак Барс» объявил о заключении контракта с защитником Марком Барберио.

31-летний канадец подписал соглашение с клубом из Казани до конца сезона-2021/22.

Марк Барберио — в «Ак Барсе»!

31-летний канадский защитник подписал контракт до конца сезона 2021/22. В НХЛ он играл за «Тампу», «Монреаль» и «Колорадо», последние два сезона выступал за швейцарскую «Лозанну».

?https://t.co/qNAd3Nxi1U pic.twitter.com/WAWjX5RDd7 — ХК Ак Барс (@hcakbars) December 8, 2021

Барберио известен по выступлениям в НХЛ за «Тампу», «Колорадо» и «Монреаль». С сентября 2020 года он выступал за швейцарскую «Лозанну».