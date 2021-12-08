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«Ак Барс» подписал бывшего защитника «Тампы» и «Колорадо» Барберио

11:26
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«Ак Барс» объявил о заключении контракта с защитником Марком Барберио.

31-летний канадец подписал соглашение с клубом из Казани до конца сезона-2021/22.

Барберио известен по выступлениям в НХЛ за «Тампу», «Колорадо» и «Монреаль». С сентября 2020 года он выступал за швейцарскую «Лозанну».

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/21614

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Иван Торопцев все материалы автора
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