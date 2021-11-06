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«Ак Барс» поднял под своды арены свитер Сергея Закамского

17:20
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6 ноября под своды «Татнефть Арены» был поднят свитер защитника Сергея Закамского, сообщает сайт казанцев.

За казанский клуб защитник провел 630 матчей в чемпионатах страны и набрал 109 (47+62) очков.

Капитан команды отдал десять лет своей карьеры СК имени Урицкого, а теперь стал новым участником Зала славы казанского хоккея.

Последние 15 лет Сергей Александрович работает в Федерации хоккея Республики Татарстан заместителем исполнительного директора.

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Иван Шитик все материалы автора
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