«Ак Барс» поднял под своды арены свитер Сергея Закамского

6 ноября под своды «Татнефть Арены» был поднят свитер защитника Сергея Закамского, сообщает сайт казанцев.

Стяг легендарного казанского защитника Сергея Закамского занял своё место в «Татнефть Арене» pic.twitter.com/TxyVLFTxKP — ХК Ак Барс (@hcakbars) November 6, 2021

За казанский клуб защитник провел 630 матчей в чемпионатах страны и набрал 109 (47+62) очков.

Капитан команды отдал десять лет своей карьеры СК имени Урицкого, а теперь стал новым участником Зала славы казанского хоккея.

Последние 15 лет Сергей Александрович работает в Федерации хоккея Республики Татарстан заместителем исполнительного директора.