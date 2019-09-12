«Ак Барс» поднимет тренерский стяг Билялетдинова под своды домашней арены

«Ак Барс» поднимет именной тренерский стяг Зинэтулы Билялетдинова под своды «Татнефть Арены», сообщается в официальном Twitter клуба.

— Зинэтула Билялетдинов — специальный гость на первом домашнем матче «Ак Барса» в сезоне! — написал клуб. — Перед началом игры с «Металлургом» мы проведем чествование Зинэтулы Хайдяровича и поднимем именной тренерский стяг легенды нашего клуба под своды «Татнефть Арены». Ждем всех в пятницу!

Матч регулярного чемпионата КХЛ-2019/20 «Ак Барс» — «Металлург» состоится в пятницу 13 сентября в 19.00 (по московскому времени).

Зинэтула Билялетдинов — специальный гость на первом домашнем матче «Ак Барса» в сезоне! ??

Перед началом игры с «Металлургом» мы проведём чествование Зинэтулы Хайдяровича и поднимем именной тренерский стяг легенды нашего клуба под своды «Татнефть Арены». Ждём всех в пятницу! pic.twitter.com/SMSKspCqlW — ХК Ак Барс (@hcakbars) September 12, 2019

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