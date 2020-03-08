«Ак Барс» победил «Нефтехимик» в четырех матчах и вышел в полуфинал «Востока»
19:18
«Ак Барс» стал первым полуфиналистом Восточной конференции Кубка Гагарина-2020. Казанский клуб в первом раунде всухую обыграл «Нефтехимик» — 4:0. В четвертом матче «Ак Барсу» хватило для победы одной шайбы, которую забросил Станислав Галиев.
Ранее во второй раунд пробился СКА, также в четырех матчах победивший «Витязь».
КХЛ
1/4 финала конференций
Четвертый матч
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Галиев — 2 (Рукавишников, Фрэттин), 26:30.
Вратари: Барулин (58:21 — 59:54) — Билялов.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 21 (11+7+3) — 27 (11+13+3).
Судьи: Морозов, Франо.
8 марта. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».
Счет в серии — 0-4 (4:1, 5:1, 2:1 ОТ)