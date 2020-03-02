«Ак Барс» победил «Нефтехимик» на старте плей-офф КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» на своем льду в первом матче 1/4 финала Восточной конференции. Вторая игра состоится также в Казани 4 марта.

КХЛ

1/4 финала конференций

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Фрэттин — 1 (Ар. Галимов, Галиев), 7:07 — 1:0. Э. Галимов — 1 (Лукоянов), 12:47 — 2:0. Хайруллин — 1 (Берглунд), 14:08 — 2:1. Глухов — 1 (Педан, Викстранд), 41:28 — 3:1. Фрэттин — 2 (бол., Галиев, Яруллин), 54:06 — 4:1.

Вратари: Билялов — Барулин.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 29 (8+12+9) — 32 (10+13+9).

Судьи: Бирин, Гофман.

2 марта. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

Счет в серии — 1-0