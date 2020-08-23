«Ак Барс» победил «Металлург» и выиграл Кубок чемпионов

«Ак Барс» стал победителем первого розыгрыша TANECO Кубка чемпионов. В решающем матче казанцы обыграли «Металлург» — 4:3. Дубль в их составе сделал капитан Данис Зарипов.

В турнире также принимали участие СКА и «Салават Юлаев». Ранее сегодня клубы встретились в матче за третье место, игра завершилась уфимцев (4:3 Б).

TANECO Кубок чемпионов

Финал

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 (2:0, 1:1, 1:2)

Голы: Зарипов — 2 (бол., Викстранд), 17:50 — 1:0. Зарипов — 3 (Хованов), 19:55 — 2:0. Галимов — 3, 30:11 — 3:0. Бек — 2 (бол., Ламмикко), 36:26 — 3:1. Фисенко — 2 (Хенкель, Лукоянов), 42:15 — 4:1. Минулин — 2 (бол., Бек, Яковлев), 48:11 — 4:2. Ламмикко — 2 (Песонен), 54:15 — 4:3.

Вратари: Билялов — Кошечкин (57:15).

Броски: 20 (12+5+3) — 37 (7+15+15).

Судьи: Белов, Оленин.

23 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 1449 зрителей.