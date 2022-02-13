«Ак Барс» победил «Локомотив» в контрольном матче

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Локомотивом» в контрольном матче со счетом 3:2.

В первом периоде ярославцы забросили две шайбы. Отличились Егор Аверин и восстановившийся после травмы Максим Шалунов.

Но затем казанцы забили три безответных гола. Авторами голов стали Данис Зарипов, Артем Галимов и Дмитрий Кагарлицкий.