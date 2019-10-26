«Ак Барс» победил «Барыс»
19:51
«Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ победил «Барыс» со счетом 3:2. Победный гол забил Артем Галимов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Голы: Фазылзянов — 2 (Журавлев, Зарипов), 11:33 — 1:0. Асетов — 4 (Михайлис, Метальников), 18:42 — 1:1. Фрэттин — 4 (бол., Викстранд, Петров), 37:39 — 2:1. Ар. Галимов — 4 (бол., Галиев, Яруллин), 48:22 — 3:1. Михайлис — 4 (бол., Старченко, Дитц), 54:20 — 3:2.
Вратари: Рейдеборн — Паскуале (58:49).
Штраф: 14 — 10.
Броски: 19 (6+8+5) — 27 (6+8+13).
Судьи: Ансонс, Гамалей.
26 октября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».
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