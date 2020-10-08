«Ак Барс» по буллитам победил «Витязь»
22:21
«Ак Барс» обыграл «Витязь» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит реализовал Джастин Азеведо.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Воронков — 3 (бол., Педан, Галиев), 15:32 — 0:1. Емец — 1 (Марушев), 33:00 — 0:2. Дэнфорт — 6 (Теденбю, Хультстрем), 34:55 — 1:2. Дергачев — 2 (бол., Пыленков, Малыхин), 56:18 — 2:2.
Победный буллит: Азеведо.
Вратари: Ежов — Билялов.
Штраф: 14 — 12.
Броски: 27 (7+8+11+1) — 28 (11+10+5+2).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
8 октября. Подольск. ЛД «Витязь». 1000 зрителей.