КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Ак Барс» по буллитам победил «Витязь»

22:21
Теги:

«Ак Барс» обыграл «Витязь» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит реализовал Джастин Азеведо.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Витязь» (Подольск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Воронков — 3 (бол., Педан, Галиев), 15:32 — 0:1. Емец — 1 (Марушев), 33:00 — 0:2. Дэнфорт — 6 (Теденбю, Хультстрем), 34:55 — 1:2. Дергачев — 2 (бол., Пыленков, Малыхин), 56:18 — 2:2.

Победный буллит: Азеведо.

Вратари: Ежов — Билялов.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 27 (7+8+11+1) — 28 (11+10+5+2).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

8 октября. Подольск. ЛД «Витязь». 1000 зрителей.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир