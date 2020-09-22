«Ак Барс» по буллитам обыграл «Авангард»

«Ак Барс» победил «Авангард» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличился Станислав Галиев. У гостей шайбу забросил Оливер Каски. Решающий буллит в активе Александра Хованова.

«Ак Барс» набрал 14 очков и занимает третье место на Востоке. «Авангард» с таким же количеством очков на первом месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Голы: Галиев — 5 (Дыняк), 12:57 — 1:0. Каски — 3 (бол., Толчинский), 36:35 — 1:1.

Победный буллит: Хованов.

Вратари: Билялов — Бобков.

Штраф: 14 — 12.

Броски: 29 (3+13+11+2) — 30 (11+11+4+4).

Судьи: Ромасько, Сидоренко.

22 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 4445 зрителей.