«Ак Барс» планирует расторгнуть контракт с Кошелевым

По информации «СЭ», «Ак Барс» с большой долей вероятности расторгнет контракт с форвардом Семеном Кошелевым.

Его соглашение с зарплатой 45 миллионов рублей действует до конца сезона-2025/26. Кошелев стал игроком казанского клуба в результате обмена из «Металлурга» в декабре 2023 года.

В сезоне-2024/25 29-летний нападающий набрал 21 (13+8) очко в 67 матчах FONBET чемпионата КХЛ. В плей-офф Кошелев сделал 2 результативные передачи в 9 играх.