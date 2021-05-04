«Ак Барс» переподписал контракт с нападающим Кириллом Петровым

«Ак Барс» расторг прежнее соглашение и подписал новое с нападающим Кириллом Петровым. Новый контракт с 31-летним хоккеистом будет действовать до 30 апреля 2023 года.

В минувшем сезоне на счету Петрова 27 (15+12) очков в регулярном чемпионате и 9 (6+3) баллов в плей-офф.

Петров — воспитанник «Ак Барса». Новый сезон станет для него 12-м в родном клубе. В составе казанского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина (2010), серебряным (2007, 2020) и бронзовым (2021) призером чемпионата России.