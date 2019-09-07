«Ак Барс» переиграл «Сочи»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» принимал «Ак Барс». Казанцы одержали победу со счетом 6:3.
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«Сочи» (Сочи) — «Ак Барс» (Казань) — 3:6 (0:3, 2:2, 1:1)
Голы: Воронков — 1 (Петров), 1:42 — 0:1. Петров — 2 (Ар. Галимов), 3:06 — 0:2. Фрэттин — 1 (бол., Викстранд, Ожиганов), 3:58 — 0:3. Ткачев — 3 (Галиев), 21:00 — 0:4. Точицкий — 2 (Алтыбармакян), 21:44 — 1:4. Викстранд — 1 (Журавлев, Основин), 23:53 — 1:5. Алтыбармакян — 1, 28:04 — 2:5. Стремвалль — 1 (Коллинс, Крикунов), 49:04 — 3:5. Основин — 1 (п.в., Галиев), 59:51 — 3:6.
Вратари: Проскуряков (Шикин, 3:58, 58:49 — 59:51) — Рейдеборн.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 21 (3+10+8) — 31 (13+9+9).
Судьи: Сидоренко, Щенев.
7 сентября. Сочи. ДС «Большой».