«Ак Барс» переиграл «Северсталь»

В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Северсталь». Хозяева одержали победу со счетом 4:3.

Для казанцев эта победа стала четвертой в сезоне: в активе клуба 8 очков. У «Северстали» осталось 5 баллов.

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«Ак Барс» (Казань) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы: Лишка — 2 (Монахов), 4:21 — 0:1. Ожиганов — 1 (Фрэттин), 17:47 — 1:1. Ар. Галимов — 1 (Яруллин, Петров), 22:16 — 2:1. Кормье — 2 (бол., Азеведо, Викстранд), 30:50 — 3:1. Вовченко — 4 (Кодола, Хохлов), 46:04 — 3:2. Галиев — 2 (мен., Ткачев), 48:46 — 4:2. Кудако — 2 (Вовченко, Гераськин), 56:36 — 4:3.

Вратари: Рейдеборн — Хакимов (45:26 — 46:04, 58:00 — 58:55, 59:05).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (10+14+9) — 18 (4+4+10).

Судьи: Морозов, Наумов.

16 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».

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